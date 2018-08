Samsung, 19 mld in AI, auto e reti 5G

Samsung Electronics investirà 25mila miliardi di won (circa 19 miliardi di euro) nei prossimi tre anni in intelligenza artificiale, componenti elettronici per auto, reti 5G e altre tecnologie. Lo ha annunciato la compagnia stamani.

Il piano triennale prevede l'assunzione di ricercatori specializzati in intelligenza artificiale, nonché investimenti nelle reti mobili di prossima generazione, il 5G, il cui debutto commerciale è atteso nel mondo a partire dall'anno prossimo.

Parte della somma andrà anche alle attività di Samsung nel settore biofarmaceutico.

Aggiungendo il nuovo piano, gli investimenti complessivi di Samsung in ricerca e sviluppo e spesa in conto capitale nei prossimi tre anni ammonteranno a 180mila miliardi di won (138 miliardi di euro). Di questi, 130mila miliardi resteranno in Corea del Sud.