Tim Cook, Marchionne visionario e leader notevole

"Siamo dispiaciuti di apprendere della morte inaspettata di Sergio Marchionne, un visionario dell'industria automobilistica e un leader notevole. I nostri pensieri sono per la famiglia, gli amici e tutti in Fiat Chrysler": lo scrive su Twitter Tim Cook, Ceo di Apple, azienda a cui Marchionne aveva fatto visita nel 2015, interessata allo sviluppo di tecnologie per l'auto autonoma.

Sad to hear of the unexpected passing of Sergio Marchionne, an auto industry visionary and a remarkable leader. Our thoughts are with his family, friends and everyone at Fiat Chrysler.