Facebook: ricavi e crescita di "amici" deludono le attese

Facebook chiude il secondo trimestre con ricavi in aumento del 42% a 13,2 miliardi di dollari, sotto le attese degli analisti, che scommettevano su 13,4 miliardi. Delude anche la crescita degli utenti, saliti dell'11% a 1,47 miliardi di amici al giorni, meno delle attese del mercato che prevedeva un aumento del 13% a 1,48 miliardi. L'utile netto si e' attestato a 5,1 miliardi di dollari. I risultati sotto le attese affondano il titolo Facebook in Borsa dove perde il 23,68% nelle contrattazioni after hours. I titoli affondano con i risultati trimestrali deludenti e con le parole del chief financial officer David Wehner, che ha messo in guardia su un possibile rallentamento della crescita dei ricavi.