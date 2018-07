Apple, in Ue oltre 1,7 mln posti per app economy

Apple ha contribuito a creare "oltre 1,76 milioni di posti di lavoro in Europa legati alla app economy iOS che è in rapida crescita. In Italia, Apple, ha la quinta più grande economia legata alle app iOS, con Milano, che supporta 25 mila posti di lavoro in questo settore e diventa così la 12/a città europea per l'app economy in Europa".

Sono i dati diffusi da Giuseppe Caropreso, market director Apple Southern Europe, nel corso dell'anteprima dedicata alla stampa del nuovo Store di piazza Liberty a Milano. In Europa sono 22 mila i dipendenti della multinazionale, in 19 Paesi.

Apple collabora con 261 fornitori italiani, alcuni dei quali hanno contribuito a realizzare il nuovo store milanese, che ha un team di 230 dipendenti "altamente qualificati di 10 diverse nazionalità", ha proseguito Caropreso. Per settembre Apple Piazza Liberty ospiterà un'iniziativa speciale, dal titolo 'Cosa farai domani Milano?' in cui 21 artisti saranno chiamati a condividere le loro visioni sul futuro creativo della città.