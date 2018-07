eBay taglia le stime dei ricavi del 2018

Ebay chiude il secondo trimestre con ricavi in aumento del 9% a 2,6 miliardi di dollari, al di sotto delle attese degli analisti che scommettevano su 2,67 miliardi.

L'utile netto e' salito a 638 milioni di dollari. Per il terzo trimestre Ebay prevede vendite per 2,64-2,69 miliardi di dollari, sotto le attese del mercato, mentre l'utile per azione e' atteso fra i 54 e i 56 centesimi. Ebay rivede inoltre al ribasso le stime per i ricavi 2018 a 10,75-10,85 miliardi di dollari dai 10,9-11,1 miliardi previsti in precedenza.

Un taglio che pesa sui titoli: Ebay arriva a perdere nelle contrattazioni after hours fino al 5% sulla scia dei timori degli analisti, che vedono nella revisione al ribasso le difficolta' di Ebay a trovare il suo posto in un panorama online dominato da Amazon.