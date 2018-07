Netflix affonda in Borsa, -14% dopo calo abbonati

Netflix affonda in Borsa, dove i titoli perdono il 14%. A pesare e' il numero degli abbonati sotto le attese rivelato con l'ultima trimestrale, che ha evidenziato comunque un aumento dell'utile e dei ricavi.

Il colosso della tv in streaming ha chiuso il secondo trimestre con 5,14 milioni di nuovi abbonati, un milione in meno delle previsioni di Wall Street. Il pieno di utili e ricavi della società non basta ad rassicurare gli osservatori. I ricavi del secondo trimestre sono saliti a 3,9 miliardi di dollari dai 2,79 miliardi dello stesso periodo del 2017 grazie al recente aumento dei prezzi degli abbonamenti e alle fluttuazioni dei tassi di cambio. L'utile netto è balzato a 384,3 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 65,6 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso.

Negli Stati Uniti gli abbonati sono aumentati di 670.000 unità e a livello internazionale di 4,47 milioni: un balzo da oltre cinque milioni, inferiore comunque ai 6,27 milioni attesi dagli analisti. Nella lettera agli investitori che accompagna i risultati Netflix ammette che il secondo trimestre è stato buono ma ''non stellare'' e si è chiuso con 130 milioni di abbonati. La ''delusione'' per il numero di abbonamenti inferiore alle attese è legata alle previsioni interne della società, precisa Netflix, che talvolta sono troppo alte e in altri casi troppo basse.

Secondo gli analisti, è in parte l'aumento della concorrenza a limitare la crescita degli utenti di Netflix, che individua in YouTube uno dei suoi maggiori rivali. ''HBO e Disney si stanno evolvendo concentrandosi'' sui servizi di intrattenimento su internet, ''Apple e Amazon stano investendo in contenuti nell'ambito di un più ampio ecosistema di abbonamenti'' spiega Netflix. Il colosso prevede che la concorrenza aumenterà ancora con le nozze fra At&T e Time Warner e quelle fra Fox e Wlat Disney o Comcast. Ma - aggiunge - ''c'è spazio'' per più protagonisti.