"A causa di alcuni procedimenti legali, abbiamo rivisto la nostra policy riguardo il settore del gambling in Italia e, di conseguenza, pubblicità sul gioco non saranno più permesse in Italia. Questa policy sarà in vigore immediatamente". Questo il contenuto della lettera inviata da Google a tutti gli inserzionisti del settore giochi in Italia, rivelata dall'agenzia specializzata Agimeg.

"Se siete licenziatari in altri mercati - si legge ancora - potete continuare a fare pubblicità sul gioco".