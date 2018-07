Prysmian, accordo per nuovi investimenti

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - L'accordo raggiunto tra Parlamento, Consiglio e Commissione Europea sulla nuova regolamentazione per le telecomunicazioni "stimolerà investimenti fortemente necessari nel settore". Lo sottolinea il produttore di cavi Prysmian, secondo il quale "nonostante le lunghe e combattute negoziazioni, gli elementi essenziali dell'approccio pro-investimento e pro-fibra della Commissione sono stati mantenuti". In particolare, secondo Philippe Vanhille, responsabile delle Tlc per Prysmian, "il rapido sviluppo delle reti di telecomunicazioni di prossima generazione è un elemento chiave per la futura competitività e crescita dell'Europa" e i regolatori europei si sono accordati "su una regolamentazione che faciliterà questa diffusione".