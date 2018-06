Nuovo Samsung Galaxy, lancio il 9 agosto

E' ufficiale: Samsung lancerà un nuovo dispositivo Galaxy il prossimo 9 agosto nel corso di un evento "unpacked" che si terrà a New York e sarà trasmesso anche in live streaming. Dovrebbe trattarsi del nuovo Galaxy Note.

La società coreana ha pubblicato anche un video-teaser in cui viene mostrata la nuova S Pen che potrebbe essere capace di ulteriori funzionalità grazie ad una batteria integrata.

Change is coming August 9th 2018. Can you keep up? #Unpacked pic.twitter.com/nfrSGLFKYG