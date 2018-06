Si dimette Ceo di Intel, ha avuto relazione con dipendente

L'amministratore delegato di Intel, Brian Krzanich, si dimette. Al suo posto è nominato amministratore delegato ad interim Bob Swan.

Le dimissioni sono legate a una relazione sentimentale consensuale che Krazanich ha avuto con una dipendente di Intel, in violazione delle politiche interne alla società che si applicano a tutti i manager.

I titoli Intel salgono in Borsa dopo le dimissioni di Krzanich. A spingere è anche la revisione al rialzo delle stime sull'utile per azione e per i ricavi nel secondo trimestre.