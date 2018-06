Addio ufficiale a neutralità rete, in Usa al via era web 2 velocità

Addio alla neutralità della rete. Entrano oggi in vigore le nuove norme approvate dalla Federal Communications Commission, che apre di fatto l'era del web a due velocità abolendo le norme precedenti che garantivano l'accesso a tutti i contenuti del web senza distinzioni.

La commissione ha votato in dicembre l'abolizione delle norme per un web aperto a tutti, infliggendo un duro colpo all'eredità di Barack Obama che aveva spinto per la neutralità della rete. La decisione della Federal Communications Commission ha sollevato negli ultimi mesi critiche e polemiche: per il presidente della Fcc, Ajt Pai, si è trattato però di una importante vittoria, soprattutto a favore dell'innovazione.

Le norme dell'era Obama a suo avviso rappresentavano infatti un freno per le aziende a innovare, ostacolo che è ora ufficialmente rimosso