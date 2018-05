Il Consiglio della Federazione - il Senato russo - inviterà il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg a comparire davanti a una delle sue sessioni plenarie. Lo ha detto la presidente Valentina Matviyenko, citata dalla Tass.

"Penso che sia una proposta precisa e degna di nota, in un momento in cui questo è un tema rilevante: se sarà in grado di venire o meno è secondario. Ora ho emesso un ordine, abbiamo inviato un invito e tenteremo di organizzare il suo arrivo", ha detto Matviyenko.