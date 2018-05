Iliad, offerta 5,99 euro per 1mln utenti

(ANSA) - "La rivoluzione a 5,99 euro: minuti e sms illimitati, 30GB/mese in 4G+, anche in Europa con 2GB/mese e chiamate illimitate verso 65 paesi". Il Ceo di Iliad Italia, Benedetto Levi, alza il velo a Milano sull'offerta che parte oggi ma precisa che è rivolta solo al primo milione di clienti. Per gli altri non fornisce cifre e dettagli.

L'offerta è senza vincoli: "La gente vuole libertà. Se rimarrete con noi è perché lo vorrete" dice Levi, annunciando una "partnership con Apple", per i device che l'operatore mobile metterà a disposizione dei clienti.

Semplice l'attivazione: con un riconoscimento video, per ottemperare alla legge Pisanu sull'identificazione, si registra la Sim che viene spedita a casa al costo una tantum di attivazione di 9,99 euro. Niente numeri su quello che avverrà dopo il primo milione di clienti, che Levi conta "di raggiungere in breve tempo. E a quel punto comunicheremo le nuove tariffe", risponde in un'improvvisata conferenza stampa.

"Saremo un operatore infrastrutturato, stiamo sviluppando anche una rete fisica, la copertura oggi è vicino al 100 per cento del territorio italiano", prosegue. Gli investimenti "sono superiori a 1 miliardo nel breve termine, nei prossimi anni, comprese le aste 5G", conclude il Ceo.(ANSA).

