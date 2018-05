Cresce mercato globale smatphone, +1,3%

(ANSA) - Torna a crescere il mercato mondiale degli smartphone. Nel primo trimestre le vendite hanno registrato un incremento dell'1,3% su base annua, raggiungendo i 383,5 milioni di unità. A dirlo sono gli analisti di Gartner, che certificano il buon andamento delle cinesi Huawei e Xiaomi.

Huawei, in particolare, mette a segno un sorpasso storico in Italia: secondo i dati di Gfk riportati dal Corriere della Sera, ad aprile l'azienda ha raggiunto una market share del 33,7% contro il 33,5% di Samsung.

Tornando al mercato globale, Samsung nel primo trimestre mantiene la leadership globale ma vede le vendite diminuire da 78,7 a 78,5 milioni di pezzi, con la quota di mercato in lieve calo dal 20,8 al 20,5%. Andamento opposto per Apple, che torna al segno più. Da gennaio a marzo la Mela vende 54 milioni di iPhone contro i poco meno di 52 milioni del primo trimestre 2017. La quota di Cupertino passa dal 13,7 al 14,1%.

Al terzo, quarto e quinto posto ci sono le cinesi Huawei, Xiaomi e Oppo. Huawei registra un aumento da 34,1 a 40,4 milioni di smartphone e una market share del 10,5%. La performance migliore è però quella di Xiaomi, che riporta vendite più che raddoppiate: da 12,7 a 28,5 milioni di unità, corrispondenti a una quota del 7,4%. Chiude il quintetto di testa un'altra cinese, Oppo, che però scende da 30,9 a 28,1 milioni di smartphone, pari a una quota del 7,3%.

Guardando all'Italia, i dati Gfk relativi ad aprile collocano Apple al terzo posto con il 12,6% del mercato, seguita dalla francese Wiko (5%) e alla coreana LG. Nella percentuale di Huawei, si nota, è compreso un 2,9% rappresentato dalle vendite di smartphone a marchio Honor, il brand giovane della compagnia.

Senza queste, Samsung manterrebbe la prima posizione.(ANSA).