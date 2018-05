Dopo Milano Uber Eats si espande, sbarca a Napoli

Uber Eats, il servizio di consegne di Uber dopo Milano e Monza sbarca anche a Napoli e riguarda 50 ristoranti.

"Siamo entusiasti di inaugurare la partnership con McDonald's in Italia e di portare anche a Napoli la semplicità e l'affidabilità che contraddistingue la tecnologia di Uber Eats, per consentire alle persone di ricevere a domicilio i propri menù preferiti", commenta Daniele Cutrone, Market Lead Uber Eats Italia.

"Il servizio McDelivery è già presente in 16 città e sta raccogliendo grande interesse e apprezzamento. Siamo sicuri che anche a Napoli, dove la nostra presenza è consolidata, sapremo offrire ai nostri clienti una nuova modalità per gustare i nostri prodotti" commenta Dario Baroni, Chief Marketing Officer di McDonald's Italia.

Nato nel 2014 a Los Angeles come progetto sperimentale, con oltre 220 città raggiunte in 32 paesi nel mondo, la piattaforma di food delivery di Uber consente di prenotare da app o all'indirizzo: www.ubereats.com e dà accesso ad un'ampia selezione di ristoranti in grado di soddisfare ogni genere di palato: dai puristi della cucina tradizionale italiana o di quella salutare e vegana agli amanti dello street food.