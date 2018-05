Da Cina ok a marchi Ivanka, Trump salva Zte

La Cina concede a Ivanka Trump la registrazione di sette marchi proprio mentre Donald Trump si impegna a salvare il colosso cinese delle telecomunicazioni ZTE, nonostante la sua lunga storia di violazioni delle sanzioni americane. Si tratta probabilmente di una 'coincidenza', ma di una coincidenza che alimenta di nuovo i dubbi sui legami fra gli affari della famiglia Trump e i dossier sul tavolo del presidente. Secondo quanto riportato dal New York Times, la registrazione di sette commerciali di Ivanka in Cina segue la stessa tabella di marcia delle precedenti richieste depositate.

Ma gli esperti ritengono che il crescente portafoglio di marchi in Cina della figlia del presidente solleva dubbi sul fatto che Pechino stia concedendo alla famiglia del presidente una maggiore considerazione di quanto non avrebbe avuto in una situazione normale.