Al via Gdpr, diversi siti Usa offline in Europa

Diversi siti statunitensi sono momentaneamente offline in Europa dopo l'entrata in vigore del Gdpr, il nuovo regolamento sul trattamento e la protezione dei dati personali. Lo riferisce Bbc. Tra i siti irraggiungibili il New York Daily News, il Chicago Tribune, il Los Angeles Times, l'Orlando Sentinel e il Baltimore Sun.

"Purtroppo, il nostro sito non è attualmente disponibile nella maggior parte dei paesi europei - si legge sull'homepage del Los Angeles Times -. Siamo impegnati sulla questione e ci sforzeremo di di esaminare le opzioni che supportano la nostra gamma completa di offerte digitali per il mercato dell'UE. Continuiamo ad identificare soluzioni tecniche che forniranno a tutti i lettori il nostro pluripremiato giornalismo".