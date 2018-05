Mnuchin, si esamini potere dei big hi tech

Il Dipartimento di Giustizia dovrebbe esaminare ''seriamente'' il potere che le grandi aziende tecnologiche hanno sull'economia americana. A chiedere la revisione è il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin.

''Mi auguro che sia una cosa che il Dipartimento di Giustizia valuti seriamente e non solo per quanto riguarda un'unica società ma per l'impatto sempre maggiore che queste grandi aziende hanno sull'economia'' mette in evidenza Mnuchin.

Le parole di Mnuchin seguono l'ampio spazio dedicato al tema dalla trasmissione '60 Minutes', durante la quale è stato messo in evidenza come Google ha un monopolio distruttivo sulle ricerche online.