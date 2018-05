Jack Ma vieta investimenti in aziende rivali

Gli investitori interessati a investire in Ant Financial, il colosso controllato da Alibaba, non potranno investire o aumentare le loro quote in società che fanno capo alle rivali Tencent e JD.com. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali il divieto imposto mostra la forza di Ant e Alibaba e la sostenuta richiesta per i titoli del gigante dei pagamenti. La decisione di Jack Ma, che controlla Ant, arriva mentre il colosso prepara una raccolta fondi da 10 miliardi di dollari a una valutazione da 150 miliardi di dollari.