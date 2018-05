Il comune di Seattle approva 'Amazon Tax'

Il consiglio comunale di Seattle approva la cosiddetta 'Amazon tax', ovvero l'imposta sulle grandi aziende per aiutare i senzatetto.

Un voto unanime, nove a zero, con il quale il provvedimento passa ora al sindaco Jenny Durkan: la prima cittadina di Seattle ha espresso perplessita' sulla misura e si e' riservata il diritto di veto. L'Amazon tax prevede un'imposta di 275 dollari l'anno per ogni dipendente di un'azienda che realizza almeno 20 milioni di ricavi annuali. La tassa sulle multinazionali punta a raccogliere 50 milioni di dollari l'anno per far fronte all'emergenza senzatetto.

Amazon si dice ''delusa'' dal via libera del consiglio comunale. Il colosso di Jeff Bezos in una nota si definisce ''preoccupato dal futuro creato dall'approccio ostile e dalla retorica del consiglio comunale, che ci costringe a porci domande sulla nostra futura crescita'' nella citta'. Drew Herdener, vice presidente di Amazon, osserva quindi come la crescita delle entrate della citta' ha superato quella della popolazione: ''La citta' non ha un problema di entrate, il problema e' l'efficienza della spesa''.