Facebook valuta il lancio di una sua criptovaluta

Facebook sta valutando il lancio di una sua criptovaluta, un 'token' virtuale che consentirebbe ai suoi miliardi di amici di effettuare pagamenti elettronici.

Lo riporta il sito specializzato Cheddar, secondo il quale il social media sta valutando anche altre strade per una valuta digitale basata su un token e per il possibile uso della tecnologia blockchain sulla sua piattaforma. ''Come molte altre societa' anche Facebook sta valutando la potenza della tecnologia blockchain. C'e' una piccola squadra che ne valutera' le diverse applicazioni'' afferma Facebook.

Proprio pohi giorni fa, in un rimescolamento dei vertici aziendali. è stata predisposta una squadra per la blockchain il sistema tecnologico alla base delle criptovalute.