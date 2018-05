Donald Trump ospitera' giovedi' alla Casa Bianca i big della Silicon Valley per parlare di intelligenza artificiale. Lo riporta Axios.

"Per mantenere la leadership americana nell'intelligenza artificiale, l'amministrazione deve continuare a investire in ricerca e sviluppo e in programmi che consentano di offrire alla forza lavoro i requisiti del futuro afferma Dean Garfield, presidente dell'Information Technology Industry Council.