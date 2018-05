Vodafone prima per qualità voce e dati

ROMA - La rete mobile di Vodafone è al primo posto in Italia per qualità dei servizi voce e dati. Lo rivendica la compagnia citando l'ultima indagine della società tedesca P3 Communications, specializzata in test comparativi sulle reti mobili. Le rilevazioni, spiega Vodafone in una nota, sono state effettuate dal 28 febbraio al 23 marzo e hanno interessato 14 grandi città italiane, 26 comuni e le strade di collegamento per un totale di oltre 5mila chilometri, pari al 18% della popolazione.



Per la voce, il report ha tenuto in considerazione la percentuale di successo delle chiamate, la qualità fonica e il tempo di instaurazione. Per i dati, invece, sono stati valutati l'accessibilità al servizio, la velocità e la fluidità di servizi come la navigazione online e lo streaming.

Su una scala di mille punti, la rete Vodafone ne ha totalizzati 891: la performance della voce ha raggiunto 331 punti su 400, mentre la performance dei dati 561 punti su 600.