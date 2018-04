Dopoo Yahoo! Marissa Mayer a caccia di nuove occasioni

Marissa Mayer, l'ex amministratore delegato di Yahoo, è a caccia della sua prossima avventura. E si guarda intorno dall'ufficio da dove la sua carriera nella Silicon Valley e' iniziata, ovvero dal vecchio ufficio di Google che ha affittato.

''E' dove ho iniziato nel 1999 e dove è stata lanciata PayPal. Tornare qui mi porta alla memoria la Google dei primi tempi'' afferma Mayer in un'intervista al New York Times, sottolineando di aver avviato contatti con fondatori e investitori per capire esattamente cosa sta accadendo nell'industria.

La sua gestione di Yahoo è stata controversa e criticata, ma Mayer si dice ''orgogliosa'' di quello che la società è riuscita a fare. ''Abbiamo ottenuto buoni risultati per gli azionisti, per gli inserzionisti pubblicitari, i consumatori e i dipendenti''.