Walmart sfida ad Amazon sulla sanità

ROMA - Walmart lancia la sfida ad Amazon sulla sanita', aprendo delle trattative preliminari per acquistare la societa' di assicurazioni mediche Humana, che ha un valore di mercato di oltre 37 miliardi di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal.

Nei mesi scorsi Jeff Bezos, Warren Buffett e Jamie Dimon, i Paperoni al comando di tre colossi che valgono complessivamente 1.600 miliardi di dollari (Amazon, Berkshire Hathaway e JPMorgan) si sono alleati per creare una societa' assicurativa sanitaria no profit per ridurre i costi e migliorare i servizi medici. E ora nella competizione potrebbe inserirsi anche il gigante della grande distribuzione, con l'obiettivo di chiudere l'ultima di una serie di grandi fusioni degli ultimi mesi.

Walmart oltre ad essere il più grande rivenditore al mondo è anche un importante operatore di farmacie, e ha un valore di mercato di circa 260 miliardi di dollari.