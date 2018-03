Spotify, 2 milioni di utenti 'free' hanno rimosso pubblicità

ROMA - Alla vigilia dall'esordio in Borsa, Spotify rivela che 2 milioni di utenti 'free', quelli che non sono abbonati ma ascoltano le canzoni interrotte dalla pubblicità, sono riusciti a rimuovere gli annunci grazie ad una versione piratata dello stesso. Lo rende noto la stessa piattaforma di streaming nei documenti di presentazione dell'Ipo, in vista della quotazione prevista per il 3 aprile.

Il fenomeno di pirateria è emerso qualche settimana fa e Spotify è corsa ai ripari disabilitando le app illegali che permettevano di accedere al servizio 'premium' usando un account gratuito. Un fenomeno di cui ora si conoscono i numeri reali che mette a rischio non solo il fatturato ma anche la fiducia degli investitori della società. A fine 2017, Spotify aveva 157 milioni di utenti attivi, di cui 86 milioni 'free'.

La preoccupazione della società è perdere il grande vantaggio che ha sui concorrenti, primo fra tutti Apple Music. Il servizio di musica in streaming della Mela ha raggiunto i 38 milioni di utenti paganti e, stando a valutazioni del Wall Street Journal, sta incrementando il numero di utenti ad un ritmo superiore rispetto al rivale svedese - 5% contro 2% - e potrebbe diventare il primo servizio di musica in abbonamento già entro l'estate. In vista della quotazione in Borsa del 3 aprile, Spotify ha organizzato lo scorso 15 marzo un 'Investor day' nel suo stile, in live streaming. "Il tradizionale modello per quotare una società non fa per noi", ha affermato l'amministratore delegato Daniel Ek.