Anthony Noto lascia Twitter

NEW YORK - Anthony Noto, chief operating officer di Twitter, assume l'incarico di amministratore delegato di Social Finance, dove Tom Hutton resta presidente. Dopo l'uscita, i titoli della societa' perdono a Wall Street.

Noto era direttore operativo dal novembre 2016 ma nel gruppo dal 2014.

"E' stato un promotore incredibile di Twitter e un partner di fiducia per me e per il nostro team di leader. A nome del team intero, voglio ringraziare Anthony per la sua passione e il suo impatto e mi congratulo con lui per il suo nuovo ruolo", ha commentato Jack Dorsey, Ceo di Twitter.