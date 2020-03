Coronavirus: al via ricerca per app traccia-spostamenti

Un appello al mondo dell'impresa e della ricerca per trovare app che consentano di seguire in "teleassistenza" pazienti affetti da patologie legate a Covid-19 e per individuare "tecnologie e soluzioni per il tracciamento continuo, l'alerting e il controllo tempestivo del livello di esposizione al rischio delle persone". A lanciare la call è il ministero dell'Innovazione, insieme a quello della Salute, all'Iss e all'Oms, con il supporto di un comitato scientifico multidisciplinare. L'obiettivo è selezionare, nei prossimi tre giorni, "le migliori" offerte.