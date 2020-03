App crea news verificate per aziende

(ANSA) - TRIESTE, 5 MAR - Consentire alle aziende di creare in autonomia news verificate alla fonte con alto grado di notiziabilità, secondo la regola giornalistica delle '5W'. E' l'obiettivo della web app "Ti lancio", realizzata dalla start up friulana Froogs Srl e ideata dai due soci Francesca Schenetti e Roberto Siagri, ad di Eurotech. L'applicazione - la cui presentazione in programma a Milano è saltata a causa dell'emergenza coronavirus - è in fase di test in una decina di imprese del nordest. Attraverso un'interfaccia informatica - spiegano i promotori - le aziende possono creare la notizia, sottoposta a un algoritmo e ancora al controllo umano da parte di giornalisti. La prima notizia trasmessa dalle aziende ed elaborata dalla web app, alla cui base vi è un algoritmo, riguarda le misure di prevenzione attivate dalle aziende per il Covid-19 e le conseguenze economiche che sta determinando la propagazione del virus. Le news proverranno da App Ti Lancio via mail sotto forma di articolo di agenzia-comunicato stampa.

