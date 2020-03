Facebook ridimensiona i piani per Libra

NEW YORK - Facebook ridimensiona i suoi piani per Libra: in seguito al pressing delle autorità, non renderà la sua criptovaluta disponibile sui servizi che offre. Lo riporta The Information citando alcune fonti.



Secondo indiscrezioni, la società di Mark Zuckerberg vorrebbe rivedere e ritoccare il progetto in modo da convincere le autorità di regolamentazione. (ANSA).