L'azienda di TikTok punta su altre app

ROMA - TikTok è l'astro nascente dei social ma l'azienda cinese che lo possiede, ByteDance, ha deciso di diversificare gli affari guardando anche alla musica, ai videogiochi e ai servizi finanziari. Una mossa per evitare di scommettere su una sola app che, per quanto viva una fase fortunata, ha qualche ostacolo sul suo cammino. In primis gli Stati Uniti, che vedono con sospetto il rapporto con la Cina.



Lanciato nel 2018, TikTok è presente in 150 Paesi e ha chiuso il 2019 con 800 milioni di utenti, di cui 300 milioni fuori dalla Cina. Una crescita esponenziale che ha fatto lievitare i conti di ByteDance. L'azienda di Pechino, riporta il Wall Street Journal, aveva 7,4 miliardi di ricavi nel 2018, saliti l'anno scorso a 11,5 miliardi.



Un momento d'oro, che ByteDance cerca di sfruttare ampliando gli orizzonti. Ha lanciato un servizio di musica in streaming in India e una app di servizi finanziari, rilevato un paio di aziende nel settore videogame e valuterebbe di introdurre una versione a pagamento di TikTok.



"Stanno costruendo un ecosistema che ha meno rischi, che non fa affidamento soltanto su un prodotto", ha spiegato l'analista Matthew Brennan al Wsj. Secondo il Financial Times, inoltre, la startup a breve potrebbe quotarsi alla Borsa di Hong Kong.(ANSA).