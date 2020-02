Facebook come Pinterest, testa nuova app

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Facebook testa una nuova app che ricorda da vicino Pinterest. Si chiama Hobbi ed è frutto dell'Npe Team, un gruppo di lavoro su progetti sperimentali annunciato da Facebook lo scorso luglio. L'applicazione è pensata per raccogliere e organizzare foto e video su progetti e hobby, dalla cucina al cucito, dal fitness al giardinaggio.

La app non ha una componente social. Si pone come strumento per creare collezioni tematiche sui propri progetti, in modo da tracciare anche i progressi fatti nel corso del tempo. Le raccolte possono comunque essere condivise esternamente con gli amici. Come riferisce il sito The Information, Hobbi è al momento disponibile solo su dispositivi Apple e solo in alcuni mercati: Usa, Spagna, Belgio, Ucraina e Colombia. Si tratta della quarta applicazione lanciata dall'Npe Team dopo la app per creare meme Whale (che è stata già chiusa), la chat per farsi amici Bump e la app musicale Aux. (ANSA).