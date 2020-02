Google, l'AI aiuta le vendite al dettaglio

L'intelligenza artificiale (AI) al servizio delle vendite al dettaglio in Italia con il Machine Learning Checkup, strumento nato in Italia nel 2019 dalla collaborazione tra Google e la School of Management del Politecnico di Milano. L'iniziativa è stata presentata nel capoluogo lombardo nell'ambito dell'evento 'L'economia dell'intelligenza. Machine learning: il futuro del retail' organizzato da Netcomm.

Machine Learning Checkup è uno strumento gratuito che permette alle imprese di valutare la propria maturità per l'adozione di soluzioni di intelligenza artificiale e comprendere come sfruttarne le applicazioni: offre un report personalizzato sui potenziali benefici, insieme alle migliori applicazioni in base al settore di riferimento dell'azienda e del suo posizionamento nella filiera produttiva. Le aziende possono anche accedere ad un servizio di consulenza dedicata di Unioncamere - attraverso i Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio sul territorio - e agli incentivi del Ministero dello Sviluppo Economico. Dopo essere stato lanciato a settembre 2019 in Italia, il Machine Learning Checkup verrà esteso nei prossimi mesi ad altri 11 paesi europei.

L'iniziativa si affianca ad una nuova ricerca della School of Management del Politecnico di Milano commissionata da Google, che ha individuato 35 casi di applicazione. Tra gli esempi, quello della distribuzione organizzata, che si traducono in una riduzione del 57% delle commissioni e un aumento del 10% delle vendite. Nel settore moda, invece, grazie all'introduzione di soluzioni AI il processo che conduce alla conclusione dell'acquisto si è ridotto del 38%.