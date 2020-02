Amazon, servizio giochi in streaming entro l'anno

Amazon sfida Google sui videogiochi, con un servizio in streaming che potrebbe arrivare entro il 2020. L'indiscrezione arriva da Patrick Rose, ex sviluppatore e analista di mercato presso GameAnalysts.com, sulle pagine di Trusted Reviews. Uno tra i titoli di lancio potrebbe essere New World, in lavorazione da diversi anni presso gli Amazon Game Studios.

Secondo il sito Cnet indicazioni in tal senso arrivano anche dagli annunci di lavoro che il colosso di Seattle ha pubblicato in questi mesi. Da uno di questi si evince anche che Amazon avrebbe intenzione di integrare il servizio con Twitch (piattaforma di livestreaming di proprietà di Amazon, ndr), che suona in modo simile agli eventuali piani di Google per l'integrazione di Stadia e YouTube. Il servizio di cloud gaming Stadia di Google è stato lanciato il 19 novembre 2019.