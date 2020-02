Huawei, corsi gratis per sviluppatori

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Huawei dà il via a una serie di corsi gratuiti per sviluppatori di applicazioni. L'iniziativa si chiama HMS Academy e prevede sei appuntamenti organizzati per supportare i developer nello sviluppo di nuove app sulla piattaforma Huawei Mobile Services, alternativa a quella di Google.

Dall'11 al 27 febbraio 2020, presso la sede di Net Value a Cagliari e negli uffici di Milano della divisione Consumer, si terranno sei lezioni in presenza di trainer aziendali. I corsi, disponibili anche in live streaming, saranno dedicati a Huawei HMS Core, Account Kit, Push Kit, Location Kit, In-app Purchases e Additional kits.

L'iniziativa fa seguito al primo Developer Day, tenutosi nel novembre scorso a Milano, in cui Huawei ha annunciato lo stanziamento di 10 milioni di dollari a sostegno degli sviluppatori italiani. La cifra rientra nello stanziamento complessivo di 1 miliardo di dollari a livello globale.(ANSA).