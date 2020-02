Big cinesi sfidano Google sulle app

ROMA - I colossi della telefonia mobile cinese sono pronti a sfidare Google e il suo negozio di applicazioni. Huawei, Xiaomi, Oppo e Vivo stanno unendo le forze per creare una piattaforma che consenta a chi sviluppa applicazioni fuori dalla Cina di pubblicare le sue app simultaneamente sui negozi delle quattro aziende. Lo riferisce in esclusiva Reuters sul proprio sito.



La novità si chiama Global Developer Service Alliance (Gdsa) e punta a rendere più facile, per gli sviluppatori, portare le app a bordo dei dispositivi delle quattro compagnie, che insieme detengono il 40% delle vendite mondiali di smartphone. In base alle fonti, il lancio è stato programmato per marzo, ma non è chiaro se possa subire l'impatto del coronavirus.



In Cina, dove i servizi di Google sono vietati, gli utenti scaricano applicazioni dai negozi Huawei, Xiaomi, Oppo e Vivo, ma negli altri mercati a dominare è il Google Play Store. La Gdsa potrebbe incentivare gli sviluppatori a creare app per i negozi delle 4 compagnie, e in questo modo sfidare la posizione dominante di Google.



La Gdsa "serve esclusivamente a facilitare l'upload delle applicazioni da parte degli sviluppatori nei rispettivi app store di Xiaomi, Oppo e Vivo", ha spiegato Xiaomi in una nota in cui non menziona Huawei e nega la sfida a Google: "Non vi è alcun intento competitivo tra questo servizio e Google Play Store".



Finora l'unica azienda ad aver spinto fuori dalla Cina sul proprio negozio di app - l'App Gallery - è Huawei, che a causa del bando di Donald Trump non è più libera di installare le applicazioni e i servizi di Google sui nuovi smartphone. Per far crescere il negozio, Huawei nel settembre scorso ha annunciato investimenti per 1 miliardo di dollari (di cui 10 milioni in Italia) volti a incentivare gli sviluppatori su scala globale.(ANSA).