Snapchat ha 218 milioni di utenti

WASHINGTON - Salgono gli utenti e i ricavi, ma la trimestrale di Snap non convince e i titoli affondano a Wall Street, dove l'app dei messaggini che spariscono è arrivata ieri a perdere fino al 14%.



Il quarto trimestre di Snap si chiude con il numero di utenti attivi giornalieri in aumento del 17% a 218 milioni, in quello che è il quarto trimestre consecutivo di crescita. Salgono anche i ricavi, che segnano un +44% a 561 milioni di dollari: un balzo che però non accontenta gli analisti che scommettevano su 562,9 milioni.



Nel trimestre aumentano poi le perdite, con il rosso che sale a 240,7 milioni dai 191,7 dello stesso periodo dell'anno scorso in seguito al pagamento di 187,5 milioni per patteggiare una class action legata alla sua quotazione a Wall Street. Il mercato prevedeva perdite per 169 milioni.(ANSA).