Cresce mercato Information security

ROMA - Per il terzo anno consecutivo cresce il mercato dell'information security in Italia: nel 2019 raggiunge un valore di 1,317 miliardi di euro, in crescita di poco meno dell'11% rispetto al 2018. Il dato emerge da una ricerca dell'Osservatorio Information Security and Privacy della School of Management del Politecnico di Milano, presentata al convegno 'Security-enabled transformation: la resa dei conti nel capoluogo lombardo.



La spesa in sicurezza - spiega la ricerca - si concentra soprattutto in soluzioni di security tradizionali che raccolgono il 52% degli investimenti, a fronte del 48% nei servizi che però crescono maggiormente (in crescita per il 45% delle aziende). La tecnologia al centro dell'attenzione è l'intelligenza artificiale (AI), già impiegata per la gestione della sicurezza dal 45% delle grandi imprese. Secondo l'indagine, a fine 2019 il 55% delle imprese ha completato l'adeguamento al GDPR (erano il 24% lo scorso anno) e il 45% ha aumentato gli investimenti a questo scopo. Il 61%, invece, oggi ha in forza all'interno della propria organizzazione un Data Protection Officer. Ora si guarda agli effetti del Cybersecurity Act, che ha definito un sistema di certificazione per la sicurezza informatica a livello europeo e che per il 76% degli executive porterà più garanzie di sicurezza, uniformità normativa, vantaggi competitivi e calo dei costi. La spinta normativa e la crescita degli investimenti trainano la domanda di competenze nell'information security.



Il 71% delle grandi imprese italiane afferma che il team interno ha già le competenze necessarie, il 40% sta cercando nuovi profili. In particolare, il 51% è alla ricerca di Security Analyst, il 45% di Security Architect e il 31% Security Engineer, figure quindi in cima alle richieste dei recruiter. Appare ancora scarsa però, secondo la ricerca, la maturità organizzativa delle imprese: nel 40% delle organizzazioni non esiste una specifica funzione Information Security, che rimane all'interno dell'It, e il responsabile della sicurezza è lo stesso Cio.(ANSA).