TikTok, in Italia triplica l'audience in tre mesi

in Italia, in tre mesi, TikTok ha triplicato la propria audience passando da 2,1 milioni di utenti unici a 6,4 milioni. Lo dicono le rilevazioni della società ComScore che si riferiscono al periodo che va da settembre a novembre 2019. L'app ha fatto segnare "un incremento del +202% che rappresenta la più alta crescita nel panorama internet italiano (Popolazione On-Line maggiorenne)".

La crescita si rileva "su tutti i segmenti demografici e non coinvolge solo il target d'elezione dei più giovani, con la fascia d'età 25-34 che segna un incremento del 258%, e quella dei 35+ con un incremento del 201%". "La performance è altrettanto marcata in termini di ingaggio - prosegue ComScore - misurato sul tempo speso degli utenti con una crescita del 75% che permette a TikTok di collocarsi in settima posizione nella Top 10 property Italiane per tempo speso subito dopo Netflix e a prima di player storici e consolidati come Microsoft e Verizon".

"La repentina crescita evidenzia il dinamismo di un mercato in cui fenomeni nuovi possono alterare equilibri e posizioni consolidate - afferma Fabrizio Angelini Ceo di Sensemakers che rappresenta Comscore in esclusiva per l'Italia - Sicuramente sta funzionando la differenziazione su formati brevi che combinano Video e Musica, due tra i principali driver di crescita del comparto, sostenuta dai grandi volumi di investimento nello sviluppo dell'applicazione".

La chat cinese, di proprietà di ByteDance, è stata lanciata nel 2017 e ad oggi - secondo la società di analisi Sensor Tower - è stata scaricata un miliardo e mezzo di volte nel mondo. E' presente in oltre 150 Paesi, tradotta in 75 lingue. In Italia - secondo dati diffusi dalla stessa TikTok a dicembre - si pubblicano in media 236 video al minuto, con picchi durante l'ora di pranzo e la la sera dopo le 20.