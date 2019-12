Falla su Twitter, 'aggiornate la app'

Una falla di sicurezza su Twitter può consentire a un malintenzionato di accedere ai dati non pubblici degli utenti, come ad esempio la localizzazione geografica, e anche di prendere il controllo dei loro account per twittare e mandare messaggi. Lo ha rivelato la stessa Twitter, invitando gli utenti a fare l'aggiornamento dell'applicazione.

"Non abbiamo prove che la vulnerabilità sia stata sfruttata, ma non possiamo esserne certi e quindi stiamo prestando particolare attenzione", ha spiegato Twitter in una nota. La vulnerabilità non riguarda i possessori dei dispositivi Apple ma solo di quelli con sistema operativo Android, che sono esortati ad aggiornare la app in modo da non correre rischi.

"Stiamo avvisando direttamente le persone che potrebbero essere state esposte a questa vulnerabilità, tramite l'app di Twitter o via mail, con istruzioni specifiche per tenerle al sicuro", si legge. "Queste istruzioni variano in base alle versioni di Android e di Twitter per Android utilizzate".