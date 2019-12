Instagram, anche i collage di foto nelle Storie

Nelle Storie di Instagram arrivano i collage fotografici. La app ha infatti introdotto una nuova funzione, chiamata Layout, che consente di combinare fino a un massimo di sei foto. La novità consente quindi di creare dei collage all'interno dell'applicazione, senza dover usare app esterne. E tra queste app esterne, che ora diventano inutili, ce n'è una della stessa Instagram, che si chiama proprio Layout.

Per creare un collage, ora basta selezionare la modalità Layout tra le opzioni proposte nelle storie. Qui si accede a varie forme di griglie in cui inserire i propri scatti. Le foto, come sempre, possono essere scelte dalla galleria, oppure scattate sul momento.