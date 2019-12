TikTok, streaming musica per paesi emergenti

Si chiama Resso ed e' stata lanciata in India e Indonesia l'app per la musica in streaming di Tik Tok, l'app emergente che sta togliendo la scena a Facebook. Secondo Bloomberg, che ha riportato la notizia, Resso fa vedere anche i testi delle canzoni in tempo reale e permette agli utenti di scrivere commenti sotto ogni canzone e realizzare video e Gif con sottofondo musicale.

Per ora e' in fase di test nei paesi emergenti e sarebbe stata scaricata da 27mila utenti dell'App Store e del Google Play Store. L'abbonamento mensile di aggira attorno alle 120 rupie, pari a 1,70 dollari. Se dovesse sbarcare in Occidente sarebbe una bella sfida a Apple Music e Spotify, servizi consolidati e decisamente più costosi (il secondo prevede anche una versione 'free' con la pubblicità).

"Resso è attualmente in fase di beta testing - ha spiegato un portavoce dell'azienda in una nota - Siamo ottimisti riguardo le sue prospettive a lungo termine, ma siamo ancora all'inizio e stiamo sperimentando in un numero di paesi limitati".