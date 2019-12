Apple punta su foto,compra Spectral Edge

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Apple punta a migliorare il comparto fotografico dell'iPhone, già potenziato sull'ultimo modello del dispositivo, l'iPhone 11. La compagnia ha infatti acquisito Spectral Edge, una società britannica specializzata in tecnologie che ottimizzano la qualità degli scatti. I termini finanziari dell'acquisizione, riferita inizialmente da Bloomberg, non sono noti.

Nata in ambito accademico, all'università dell'East Anglia, Spectral Edge ha sviluppato una tecnologia di fotografia computazionale in grado di fondere i dati catturati da un normale obiettivo con quelli raccolti da un sensore a infrarossi,in modo da migliorare la resa degli scatti.

Attualmente sugli iPhone in commercio non è presente un sensore a infrarossi.(ANSA).