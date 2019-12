Politecnico Milano, crescono i podcast

Crescono i podcast, i contenuti audio e video che si possono consultare anche in mobilità, con i big dell'hi-tech che stanno puntando tutti su questo formato.



"La fruizione di questi formati sta registrando una crescita significativa in tutto il mondo trainata soprattutto dal mercato statunitense e potrebbe impattare in maniera importante sul mercato italiano. La fruizione di questi contenuti potrà inoltre crescere grazie alla diffusione degli smart speaker", spiega all'ANSA Andrea Lamperti, Direttore Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano.



Secondo una indiscrezione del New York Times un colosso come Facebook starebbe puntando sui podcast e anche Apple sarebbe pronta a sfidare Spotify su questo fronte. Per il sito 9to5Mac, avrebbe assunto Emily Ochsenschlager, attuale vicedirettore responsabile dei podcast presso National Geographic ed ex produttore e redattore di National Public Radio (Npr), l'organizzazione indipendente no-profit che comprende oltre 900 stazioni radio Usa.



A luglio di quest'anno, Bloomberg aveva riferito che Cupertino stava prendendo in considerazione il finanziamento dei podcast, con l'obiettivo di migliorare la sua gamma di servizi.