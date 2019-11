Disney+ già hackerata, sul dark web credenziali utenti

Già hackerati e in vendita migliaia di account di Disney+, la piattaforma di streaming video lanciata la scorsa settimana negli Stati Uniti, in Canada e nei Paesi Bassi. Secondo il sito ZdNet, i profili violati sono in vendita sul dark web per cifre che vanno dai 3 agli 11 dollari.

La piattaforma è stata lanciata il 12 novembre e nelle prime ore ha raccolto oltre 10 milioni di abbonati ma, al momento dell'avvio, ci sono stati diversi problemi tecnici. Molti utenti hanno lamentato di non poter usufruire dello streaming dei loro film o show televisivi preferiti. Nel flusso delle lamentele per problemi di streaming c'era anche un gruppo di utenti che reclamava di non poter accedere al proprio profilo. Questo perché gli hacker li avevano buttati fuori dagli account, cambiando le credenziali e bloccando di fatto i legittimi proprietari.

La velocità con cui gli hacker si sono mobilitati per monetizzare gli account Disney+ è sorprendente, fa notare il sito ZdNet. I profili sono stati messi in vendita su un forum di hacking entro poche ore dal lancio del servizio, con annunci che offrono accesso a migliaia di credenziali. I prezzi - riporta il sito - variano dai 3 agli 11 dollari, questa cifra è maggiore del costo di un abbonamento legale a Disney+ che si aggira sui 7 dollari.