Spotify, inserire i testi nelle canzoni

- Spotify lavora per portare i testi delle canzoni nella piattaforma, una funzione tempo fa attiva nella versione desktop e poi abbandonata. Il test è in corso su un limitato numero di utenti in alcuni Paesi tra cui Canada, Indonesia e Messico dove è già possibile leggere il testo della canzone che si sta ascoltando per intero. Il servizio viene fornito in collaborazione con Musixmatch.



"Confermiamo che stiamo testando questa funzionalità in un ristretto numero di mercati, ma non abbiamo ulteriori informazioni da condividere in questo momento", ha detto un portavoce della piattaforma di streaming al sito techCrunch.

L'inserimento dei testi nelle canzoni è una funzione diversa da 'Behind the Lyrics' che mira invece ad approfondire informazioni su un brano in alternanza a stralci del pezzo stesso. La mossa è una ulteriore sfida al principale concorrente Apple Music, che funziona solo su abbonamento, che ha introdotto i testi delle canzoni con un aggiornamento di iOS 13.



Spotify ha 105 milioni di utenti paganti (dati relativi al terzo trimestre 2019), Apple Music a giugno aveva 60 milioni di abbonati.(ANSA).