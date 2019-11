WhatsApp lavora a versione per iPad

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - WhatsApp sarebbe vicina ad un aggiornamento che porterebbe funzioni da tempo richieste dagli utenti. Secondo il sito WeBetaInfo, per la popolare chat usata da oltre 1,5 miliardi di persone nel mondo, sarebbe vicino il lancio di una versione per iPad, legata ad un funzionamento dell'applicazione su più dispositivi e con diversi sistemi operativi.

Attualmente il profilo WhatsApp viene creato con la registrazione del numero di telefono, questo significa che non è possibile utilizzare lo stesso account contemporaneamente su due telefoni diversi. Esiste una versione della chat per computer, ma funziona solo in combinazione con il telefono sul quale è registrato il profilo. Con l'arrivo della nuova funzione 'multidispositivo', un account WhatsApp potrà essere usato su più dispositivi, sia con sistema operativo Android sia con sistema operativo iOS, quindi compreso l'iPad.(ANSA).