Uber Money, affondo sui servizi finanziari

Affondo di Uber nei servizi finanziari. L'app per auto con conducente annuncia la creazione di Uber Money, che include anche un portafoglio elettronico con bancomat e carte di credito. Lo riporta Cnbc citando Peter Hazlehurst, il responsabile della nuova nata.

"Vogliamo aiutare tutti a capire che c'è una nuova parte di Uber concentrata sui servizi finanziari, con la missione di offrire quell'accesso a quei servizi dai quali sono esclusi" dice Hazlehurst in un'intervista a Cnbc.

Uber scommette così che creando un suo ecosistema finanziario sarà in grado di rafforzare la fedeltà di autisti e clienti alla sua piattaforma. Uber lo scorso anno aveva 100 milioni di clienti attivi ogni mese, molti dei quali usano la carta di credito per le loro corse o per gli ordini di pranzi e cene. Uber Money potrebbe rimuovere i costi legati all'intermediazione finanziaria o generare nuovi ricavi.