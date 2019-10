TikTok celebra il primo anno in Italia

TikTok spegne la prima candelina italiana. Il social, su cui milioni di giovanissimi condividono brevi video, è infatti stato lanciato in Italia un anno fa.

L'applicazione, che ha inglobato Mysical.ly in seguito a un'acquisizione, è presente oggi in oltre 150 Paesi e tradotta in 75 lingue.

In Italia, nel primo anno, su TikTok sono state lanciate 280 sfide, mentre gli hashtag più popolari sono stati #wasabisong, con 62 milioni di visualizzazioni, #backtoschool con 45 milioni e #greenscreen con 44 milioni. Tra i vari generi, Comedy si piazza al primo posto, mentre Fashion&Lifestyle è quello che ha fatto registrare la crescita più rapida in termini di apprezzamento da parte degli utenti. Tra i topic in ascesa ci sono Animali, Arte, Famiglia, Beauty, Food, Sport e Travel, ognuno con il suo creator di riferimento. I giovani creatori di contenuti - come Gabriele Vagnato e Cecilia Cantarano - sono il punto di forza della app, su cui sono però approdati anche artisti già noti come Fiorello e Michelle Hunziker. Nel mondo della musica, infine, i più seguiti sono stati Benji e Fede con #doveequando, Emis Killa con #tijuanachallenge e Sfera Ebbasta con #pablochallenge.