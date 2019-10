In arrivo sui telefoni 168 nuove emoji

Le emoji vanno incontro alle persone che non si riconoscono nel binarismo di genere uomo/donna. Il consorzio Unicode, che si occupa di standardizzare i disegnini presenti sulle nostre tastiere virtuali, ha infatti approvato 168 nuove emoji e, di queste, 138 sono forme "gender neutral" dei pittogrammi già esistenti. Le altre 30, invece, offrono varie combinazioni del tono della pelle nella emoji con due persone che si tengono per mano.

Le varianti neutre delle emoji, introdotte dal consorzio con la versione 12.1, riguardano principalmente i mestieri. Prevedono la presenza dei disegni di persone, dal sesso non riconoscibile, per vari lavori, dal contadino all'operaio, dal pilota al giudice, dall'insegnante al meccanico, e ancora il cuoco, il medico, il cantante e l'artista. A questi si uniscono la persona cieca e quella in sedia a rotelle. Per tutti, come di consueto, si potrà scegliere tra varie combinazioni del colore di pelle e capelli.

Le nuove emoji "varate" non sono ancora disponibili: dovranno prima essere implementate da chi produce il software per smartphone, pc e piattaforme web. Il loro arrivo è atteso tra l'ultimo trimestre del 2018 e il primo trimestre del 2019.